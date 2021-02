Svizzera non autorizza AstraZeneca, 'dati insufficienti'

ROMA, 03 FEB - L'autorità svizzera che regolamenta l'uso dei farmaci ha dichiarato che i dati sul vaccino AstraZeneca non sono sufficienti per dare il via libera e ha chiesto "nuovi studi". "I dati attualmente disponibili non permettono una decisione su vantaggi e rischi", ha affermato Swissmedic in una nota. (ANSA).