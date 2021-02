Francia, ok a vaccino Sputnik se rispetta le norme europee

ROMA, 03 FEB - Sputnik V, il vaccino russo contro il Covid-19, potrà essere distribuito in Francia se corrisponde alle "norme scientifiche" e alle "esigenze europee": lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intervistato da radio Europe 1. "Se Sputnik ottiene il via libera, l'omologazione dell'Agenzia europea del Farmaco e dell'Alta Autorità francese per la salute non ci sarà nessun blocco alla sua diffusione, se corrisponde alle norme scientifiche e alle esigenze di solidità e di controllo che si impongono in Europa". "I vaccini - ha proseguito il capo del Quai d'Orsay - non hanno nazionalità. L'importante è avere un farmaco che funziona". (ANSA).