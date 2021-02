India:Rihanna sostiene proteste contadini, l'ira del governo

ROMA, 03 FEB - Ira dell'India su Rihanna per un tweet di sostegno alle proteste dei contadini che ha fatto il giro del mondo e scatenato reazioni a catena da parte di altri personaggi famosi. Lo riporta la Bbc. "Perche' non stiamo parlando di questo?", ha scritto la pop star sopra al link di un articolo della Cnn sui violenti scontri durante le manifestazioni degli agricoltori la settimana scorsa. Al tweet di Rihanna, che ha oltre 100 milioni di follower, sono seguiti quelli Greta Thunberg ('Solidarietà alle proteste dei contadini in India') e della nipote della vicepresidente Usa Kamala Harris, Meena. Immediata la reazione del governo indiano. In una nota il ministero degli Esteri ha accusato "personaggi stranieri" e "celebrities" di "sensazionalismo". Il parlamento, si legge nel comunicato, ha approvato "una riforma del settore agricolo" dopo un ampio dibattito. "Ricorrere ad hashtag e a commenti sensazionalistici sui social media, non è né accurato né responsabile". (ANSA).