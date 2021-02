Usa: Mayorkas primo ministro ispanico agli interni

WASHINGTON, FEB 2 - Alejandro Mayorkas diventa il primo ministro degli interni ispanico degli Stati Uniti: il Senato lo ha confermato con 57 sì (43 i no). Nato all'Avana da genitori diventati poi rifugiati cubani in Usa, 61 anni, Mayorkas, sarà incaricato in particolare di supervisionare la politica migratoria, è figlio di rifugiati cubani (ANSA).