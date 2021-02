Impeachment: 'responsabilità Trump inequivocabile'

WASHINGTON, 2 FEB - La "responsabilità individuale" di Donald Trump per gli eventi del 6 gennaio che hanno portato all'assalto del Congresso "è inequivocabile": lo affermano i manager che rappresenteranno l'accusa nel corso del processo per impeachment dell'ex presidente americano che vedrà il via la prossima settimana. Trump "ha minacciato il sistema costituzionale istigando la rivolta e la sua condotta deve essere dichiarata inaccettabile nei termini più chiari e assoluti", affermano i manager, sottolineando come all'ex presidente "dovrebbe essere vietato di ricoprire futuri incarichi pubblici".(ANSA).