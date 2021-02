Navalny: ong, almeno 311 i manifestanti fermati

MOSCA, 02 FEB - Sono almeno 311 le persone fermate finora in Russia per aver preso parte a manifestazioni a sostegno dell'oppositore numero uno di Putin, Alexey Navalny, sotto processo a Mosca. Lo riporta l'ong Ovd-Info, che ha notizia di 307 persone fermate a Mosca, dove ci sono state delle manifestazioni davanti al tribunale dove è in corso il processo al dissidente, e quattro a Inzhevsk. (ANSA).