Covid:oltre 100 milioni dosi vaccini somministrate nel mondo

PARIGI, 02 FEB - Oltre 100 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 sono state somministrate in tutto il mondo, a meno di due mesi dal lancio delle prime campagne, secondo un calcolo dell'agenzia France Presse basato su fonti ufficiali. Per la precisione 101.317.005 iniezioni di vaccino per il coronavirus sono state effettuate in 77 paesi o territori. (ANSA).