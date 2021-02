Sud Sudan:nasce tribunale Unione africana per crimini guerra

ROMA, 02 FEB - Il Sud Sudan ha finalmente approvato la creazione di un tribunale ibrido dell'Unione Africana che giudicherà i crimini di guerra commessi durante gli oltre sei anni di conflitto che hanno insanguinato la regione. L'istituzione del tribunale speciale, prevista nell'accordo di pace sottoscritto ad Addis Abeba nel 2015 e poi aggiornato nel 2018, è stata salutata con favore dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani nel Sud Sudan. "Dopo oltre due anni di ritardo, il governo ha finalmente intrapreso i primi passi per lanciare le principali misure di giustizia transitoria per affrontare gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan", ha detto il presidente della Commissione Yasmin Sooka aggiungendo che se il governo sud sudanese vuole mantenere "la sua credibilità", deve garantire "risultati tangibili e autentici", completare i processi di ricostruzione dell'Assemblea legislativa nazionale transitoria, ed emanare una legislazione per istituire i tre meccanismi transitori di giustizia. (ANSA).