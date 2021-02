Ue: immunizzeremo il 70% dei cittadini per l'estate

BRUXELLES, 01 FEB - Nell'Ue "avremo tutto l'ammontare di dosi per raggiungere il target del 70% di vaccinazioni entro l'estate". Così la negoziatrice per i vaccini dell'Ue, Sandra Gallina, in un'audizione alla commissione Bilanci dell'Eurocamera. Gallina spiega che solo nel secondo trimestre arriveranno "300 milioni di dosi" da aggiungere ai "100milioni del primo". Sarà perciò possibile aver immunizzato all'incirca 200 milioni di persone, già alla fine del secondo trimestre. (ANSA).