Covid: Libano, morto Michel Murr, il più anziano deputato

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 FEB - E' morto in Libano, all'età di 88 anni, a causa di complicazioni dovute al coronavirus, Michel Murr, il più anziano deputato libanese e noto per essere a capo di un clan familiare cristiano-ortodosso tra i più influenti in Libano. Ne danno notizia stamani i media libanesi. Murr è stato per circa 60 anni un esponente di spicco della leadership politica e finanziaria cristiano-ortodossa libanese, dando vita a un network mediatico ancora oggi attivo nel Paese. E' stato sei volte deputato in Parlamento e ha ricoperto diversi incarichi ministeriali, tra cui ministro della Difesa e ministro degli Interni negli anni '90.(ANSAmed). (ANSA).