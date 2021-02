Israele: Netanyahu nel Golfo per breve visita

TEL AVIV, 01 FEB - Durerà poche ore e non 3 giorni, a causa della situazione covid, la visita della prossima settimana di Benyamin Netanyahu negli Stati del Golfo dopo gli Accordi di Abramo. Secondo i media, il premier andrà solamente ad Abu Dhabi - e non più anche a Dubai e in Bahrein - dove si tratterà 3 ore circa per incontrare il principe della corona degli Emirati Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Il viaggio è stato già spostato altre volte e ora dovrebbe aver luogo il 9 febbraio, il giorno successivo a quando a Gerusalemme è prevista la ripresa del processo a carico del premier per 2 inchieste giudiziarie che lo vedono accusato di corruzione, frode e abuso di potere. (ANSA).