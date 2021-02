Covid: Russia, 17.648 nuovi casi, il minimo dal 28 ottobre

MOSCA, 01 FEB - In Russia nelle ultime 24 ore si sono ufficialmente registrati 17.648 nuovi casi di Covid-19, il minimo dal 28 ottobre dello scorso anno: lo riporta la Tass. In totale, sempre stando ai dati ufficiali, dall'inizio della pandemia in Russia sono stati accertati 3.868.087 contagi di Covid-19 e 73.619 persone sono morte a causa della malattia, di cui 437 nel corso dell'ultima giornata. (ANSA).