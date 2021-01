Eurodeputati italiani visitano campo profughi Bihac

(Vedi servizio delle 20.38) ROMA, 30 GEN - La Farnesina ha seguito fin dall'inizio la vicenda degli eurodeputati italiani in viaggio per visitare il campo profughi di Bihac, in Bosnia. Grazie al pronto intervento delle nostre Ambasciate a Zagabria e a Sarajevo - a quanto si è appreso - sono state superate le difficoltà inizialmente incontrate e gli eurodeputati sono ora a Bihac dove, assistiti dall'ambasciatore Minasi, hanno già avuto un briefing sulla situazione dei migranti con Oim ed alcune Ong attive sul campo (ANSA).