Nucleare:Putin firma legge che estende New Start di 5 anni

MOSCA, 29 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge per estendere per cinque anni il New Start: l'accordo tra Russia e Usa che limita gli armamenti nucleari strategici fissando un tetto di 1.550 testate e 700 missili e bombardieri dispiegati per ciascuno dei due Stati. Lo riporta il Cremlino, citato dalla Tass. (ANSA).