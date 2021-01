Per la tv russa il 'Palazzo di Putin' è un hotel

MOSCA, 29 GEN - Il primo canale della tv di Stato russa, Rossija-1, ha girato un video sul cosiddetto "Palazzo di Putin" in cui si dice che la tenuta sul Mar Nero che una video inchiesta della Fondazione Anticorruzione dell'oppositore Navalny attribuisce al presidente russo sarebbe in realtà un albergo ancora non terminato. Lo riporta la testata online Meduza. All'inizio del filmato citato da Meduza si dice: "Nello stesso palazzo ci sono solo nudi muri di cemento e non c'è neanche una traccia di quello che è stato mostrato in quel filmato", cioè nell'inchiesta di Navalny. Nel video della tv di Stato, che dovrebbe andare in onda alle 18 italiane, una persona che sembra un addetto ai lavori afferma che si tratta di "un albergo con camere, zone comuni e una piscina". Il canale Telegram "Mash" aveva già pubblicato un filmato che mostrerebbe la stessa villa sul Mar Nero con dei lavori in corso. La responsabile del reparto investigativo del Fondo Anticorruzione di Navalny, Maria Pevchikh, sottolinea però che il video in realtà conferma l'inchiesta della sua organizzazione secondo cui il palazzo era stato svuotato e sottoposto a lavori a causa di alcuni problemi tecnici e alla formazione di muffa. (ANSA).