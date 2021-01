Blinken a Di Maio, avanti la cooperazione in Libia

WASHINGTON, 28 GEN - "Ricostruire e rafforzare la duratura partnership tra Stati Uniti e Italia": questo l'auspicio espresso dal segretario di stato americano Tony Blinken in una telefonata al ministro degli esteri Luigi Di Maio. Blinken in particolare si è detto d'accordo nel continuare la cooperazione tra i due Paesi in Libia. Nella conversazione - fa sapere la Farnesina - i due hanno fatto stato delle eccellenti relazioni bilaterali, soffermandosi sui principali dossier di comune interesse, dalla Libia al terrorismo, al caso Navalny e la Russia. Nell'augurare a Blinken buon lavoro, Di Maio ha ribadito la profonda amicizia tra Italia e Usa e, alla luce dell'attuale presidenza italiana del G20, la volontà di cooperare per dare nuovo impulso ad un multilateralismo efficace. Si tratta finora del primo contatto tra un esponente del governo e la nuova amministrazione Usa. (ANSA).