Covid: Bolsonaro contro lockdown, ci porterà alla miseria

SAN PAOLO, 28 GEN - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è tornato a criticare le misure restrittive imposte da sindaci e governatori per contrastare l'aumento dei casi di Covid-19 nel Paese sudamericano, dove si sta diffondendo una nuova variante del coronavirus. "Il popolo brasiliano è forte, non ha paura del pericolo. L'isolamento e il lockdown ci porteranno alla miseria", ha detto Bolsonaro durante la cerimonia d'inaugurazione di un ponte sul fiume San Francesco, tra gli stati di Sergipe e Alagoas. "Sappiamo chi sono i più vulnerabili: gli anziani e i malati. Gli altri devono lavorare. Se fossi un padre di famiglia obbligato a rimanere a casa senza poter portare la cena per mia moglie ed i miei figli mi vergognerei", ha aggiunto Bolsonaro. (ANSA)