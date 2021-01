Iran: Zarif, su accordo nucleare Usa facciano il primo passo

ISTANBUL, 28 GEN - L'Iran respinge la richiesta degli Stati Uniti di fare "il primo passo" sull'intesa nucleare (Jcpoa), ritornando al pieno rispetto dei propri obblighi. È quanto afferma il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, rivolgendosi via Twitter al nuovo segretario di Stato americano, Antony Blinken. "Gli Stati Uniti hanno violato il Jcpoa, bloccato cibo e medicine per gli iraniani, punito il rispetto della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'Onu", mentre, "di fronte a questo caos indecente, l'Iran ha rispettato il Jcpoa e preso soltanto misure correttive previste. Quindi, chi dovrebbe fare il primo passo?", ha scritto Zarif, invitando il suo omologo Usa a "non dimenticare il massimo fallimento di Trump". (ANSA).