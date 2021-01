Covid:Nizza vieta affitti stagionali per vacanze carnevale

PARIGI, 27 GEN - Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha introdotto oggi un'ordinanza per vietare gli affitti stagionali dal 6 al 20 febbraio, equivalente alla pausa scolastica per le vacanze di carnevale, per evitare una nuova ondata del coronavirus. In videoconferenza, Estrosi invita inoltre il prefetto responsabile delle Alpes-Maritimes, il dipartimento circostante, di adottare una simile decisione per l'insieme del territorio di sua competenza. "Mia responsabilità è proteggere anzitutto i cittadini di Nizza", ha dichiarato, aggiungendo: "Non voglio che si riproduca l'effetto di Natale e fine anno". Con un tasso di incidenza di 438 per 100.000 abitanti, contro una media nazionale di 205, il dipartimento di Alpes-Maritimes al confine con l'Italia è tra i più colpiti dall'epidemia nel mese di gennaio, secondo il sindaco. Per lui, questo è anche dovuto all'incremento del traffico aereo all'aeroporto Nice-Côte-d'Azur tra Natale e Capodanno,"con 120 voli al giorno contro una ventina in precedenza". (ANSA).