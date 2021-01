Francia, governo pensa a terzo lockdown rigido

PARIGI, 27 GEN - Un "lockdown molto rigido", il terzo per la Francia, è fra gli scenari allo studio del governo: lo ha detto il portavoce, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri. Il coprifuoco anticipato alle 18 su tutto il territorio nazionale "non frena in modo sufficiente" la propagazione del Covid-19 - ha detto Attal - e non si rivela "pienamente efficace". Il portavoce ha precisato che "ci sono varianti che si stanno sviluppando a un ritmo importante". (ANSA).