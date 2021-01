Giorno Memoria: Di Maio, tenere vivo il ricordo della Shoah

ROMA, 27 GEN - "Settantasei anni fa, il 27 gennaio del 1945, i cancelli dei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau furono aperti. In questa simbolica data, in cui la più abietta tra le tragedie della storia lasciò il posto alla scintilla della speranza, teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il mondo nelle celebrazioni della Giornata della Memoria". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una lettera in occasione del giorno della memoria. (ANSA).