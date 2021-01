Giorno Memoria: Erdogan, agire contro il virus del razzismo

ISTANBUL, 27 GEN - "La comunità internazionale deve agire per evitare che tragedie come l'Olocausto, la Bosnia, il Rwanda o la Cambogia si ripetano". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un videomessaggio diffuso in occasione del Giorno della Memoria. "L'umanità sta affrontando un periodo difficile. Insieme alla pandemia, assistiamo alla diffusione del virus del razzismo. Vediamo un serio aumento degli atti di violenza contro i luoghi di preghiera, come moschee, sinagoghe, chiese", ha affermato il leader di Ankara, invitando tutte le componenti della società ad agire contro le discriminazioni."Bisogna dire basta dell'islamofobia e della xenofobia, che sono aumentate significativamente sotto l'influenze di social media e organi di stampa", ha concluso.(ANSA).