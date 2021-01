Giorno Memoria: Ue-Germania-Israele, uniti in ricordo Shoah

TEL AVIV, 26 GEN - "76 anni dopo la liberazione di Auschwitz-Birkenau, simbolo maggiore del Male nazista, siamo uniti nel nostro comune impegno di preservare la memoria della Shoah e di combattere l'antisemitismo". Lo hanno affermato in una dichiarazione congiunta - associata ad un video - alla vigilia del Giorno della Memoria il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, il tedesco Frank-Walter Steinmeier e l'israeliano Reuven Rivlin. "Onoriamo i sopravvissuti. La loro testimonianza - hanno proseguito nella dichiarazione diffusa dall'ufficio di Rivlin - resterà sempre come un baluardo contro coloro che negano il passato". "Lavoreremo insieme - hanno concluso - per far sì che le lezioni della Shoah e il sacro impegno 'Mai più' siano trasmessi ai nostri figli, ai loro figli e a tutte le generazioni future". (ANSA).