Usa: Fauci ha uno stipendio più alto di quello di Biden

NEW YORK, 26 GEN - Anthony Fauci è il dipendente governativo più pagato negli Stati Uniti, supera persino il presidente. Secondo quanto scrive Forbes citando gli ultimi dati governativi, nel 2019 l'immunologo americano ha ricevuto un salario di 417 mila e 608 dollari, facendo di lui il medico più pagato del governo federale oltre che di tutti i quattro milioni di dipendenti federali. Lo stipendio di Joe Biden, e di tutti i presidenti americani, è di 400 mila dollari all'anno. Sempre secondo Forbes, se Fauci resterà in carica fino al 2024 porterà a casa un totale di due milioni e mezzo di dollari, esclusi eventuali aumenti di salario. In un periodo di dieci anni, dal 2010 al 2019 ha invece guadagnato tre milioni e 600 mila dollari. Nel 2014 il suo stipendio era di 335 mila dollari. (ANSA).