Covid: record di contagi nel week-end in Spagna, 93.822 casi

ROMA, 25 GEN - Nuovo record di contagi in Spagna nel fine settimana, il peggiore dall'inizio della pandemia. I casi sono 93.822 e i morti 767. Lo riporta El Pais citando il ministero della Salute. Il numero di casi di infezioni per 100 mila abitanti è passato nelle ultime due settimane dalle 829 di venerdì alle 885 di lunedì. Secondo Fernando Simón, capo delle emergenze sanitarie in Spagna, le unità di terapia intensiva del paese sono al limite, ed è probabile, ha aggiunto che "abbiamo raggiunto il picco e siamo in una fase discendente". (ANSA).