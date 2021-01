Covid: Gb, illegali i viaggi senza giustificazione

LONDRA, 25 GEN - I viaggi dal Regno Unito verso l'estero, in assenza di "giustificazioni" specifiche come ipotetiche esigenze mediche, sono al momento "illegali" in base al lockdown. Lo ha detto Matt Hancock, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, nel briefing odierno sull'emergenza Covid. Interpellato sull'ipotesi che il governo Tory sta valutando d'imporre a chi entra nel Paese, oltre a un test negativo, una quarantena sorvegliata in hotel, Hancock ha poi preso tempo; ma ha ammonito che "le cautele ai confini sono incredibilmente importanti" in questa fase, per evitare la trasmissione dall'estero delle nuove varianti del virus. (ANSA).