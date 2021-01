Covid: 'sintomi gravi' per ministro Esteri Tunisia

TUNISI, 25 GEN - Il ministro tunisino degli Esteri, Othman Jerandi, è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia lo stesso capo della diplomazia di Tunisi su Twitter, precisando che i "sintomi gravi" che sta riscontrando sulla sua persona lo hanno reso cosciente della necessità di assicurare la vaccinazione a tutti i tunisini. Jerandi ha affermato di aver contratto il virus "nonostante le necessarie precauzioni e di aver rispettato i protocolli sanitari. La Tunisia ha registrato finora 197.373 casi confermati di contagi da coronavirus e 6234 decessi. In difficoltà il sistema sanitario con 2165 pazienti ricoverati, 418 dei quali in rianimazione e 151 in respirazione assistita. (ANSA)