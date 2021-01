Covid: Las Vegas riapre scuole dopo ondata suicidi

WASHINGTON, JAN 24 - L'ondata di suicidi di studenti nella contea di Clark in Nevada, la quinta più grande del Paese, comprendente Las Vegas, ha spinto le autorità a riaprire le scuole al più presto. Lo school board locale ha dato disco verde al ritorno degli alunni delle elementari e a quelli più in difficoltà anche se la zona continua a registrare un altro numero di morti e contagiati per il Covid. Lo riferisce il New York Times. Nei nove mesi di chiusura delle scuole nella contea ci sono stati 18 suicidi, il doppio di quelli dell'intero anno precedente. (ANSA).