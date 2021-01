Covid: Israele,chiuso una settimana l'aeroporto Ben Gurion

TEL AVIV, 24 GEN - Il governo israeliano ha approvato, su proposta del premier Benyamin Netanyahu, la chiusura dell'aeroporto Ben Gurion per i voli in arrivo e in partenza da domani notte fino a domenica 31 gennaio - fine del lockdown - a causa del covid. La mossa è stata appoggiata da tutti i ministri eccetto quello dell'Assorbimento degli immigranti Pnina Tamano-Shata che ha definito, secondo i media, "irragionevole" cancellare i voli previsti per chi vuole emigrare (aliyah) nello stato ebraico. La decisione è stata presa per impedire l'ingresso delle versioni mutate del virus e contro un possibile avvio di una variante israeliana immune al vaccino. (ANSA).