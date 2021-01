Ong denuncia: arrestati 50 manifestanti pro-Navalny

MOSCA, 23 GEN - La polizia russa ha arrestato decine di sostenitori dell'oppositore Alexei Navalny, scesi in piazza dopo il suo appello a protestare contro il presidente Vladimir Putin. Secondo l'ong Ovd-Info circa 50 persone sono state arrestate in 10 città. Le autorità avevano promesso una dura repressione ammonendo che gli eventi pubblici non autorizzati sarebbero stati "immediatamente soppressi". Le prime proteste si sono svolte in Estremo Oriente e in Siberia, comprese Vladivostok, Khabarovsk e Chita, dove diverse migliaia di persone sono scese in piazza, hanno detto i sostenitori di Navalny. (ANSA).