Covid: indice Rt scende in Gb a 0,8-1

LONDRA, 22 GEN - Il terzo lockdown nazionale imposto dal governo di Boris Johnson oltre due settimane fa inizia a fare effetto nel Regno Unito, con l'indice Rt di diffusione del coronavirus in calo da 1,2-1,3 a 0,8-1 secondo l'ultima stima elaborata oggi dai consulenti scientifici governativi del Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies). Il dato indica che il Paese è ora sulla soglia di uscita dal livello 1, a partire dal quale la trasmissione dell'infezione si considera esponenziale. Resta tuttavia l'allarme per l'elevato numero giornaliero di contagi e decessi in cifra assoluta e per il record di ricoveri negli ospedali. (ANSA).