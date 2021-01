Covid: Biden amplia gli aiuti alimentari agli americani

WASHINGTON, 22 GEN - Il presidente americano Joe Biden firmerà venerdì un ordine esecutivo per estendere gli aiuti alimentari del governo agli americani, dopo che la pandemia di coronavirus ha provocato la peggiore crisi di fame che gli Stati Uniti abbiano conosciuto nei tempi moderni. L'anno scorso il governo ha offerto alle famiglie un aiuto alimentare equivalente a quello che avrebbero ricevuto i loro figli a scuola. L'ordine di Biden lo espande del 15%. Secondo la Casa Bianca questo si tradurrà in circa 50 dollari in più al mese per una famiglia con tre figli. L'ordine del presidente incarica anche il Dipartimento dell'Agricoltura di emettere una guida che consentirà agli Stati di espandere gli aiuti alimentari a ulteriori 12 milioni di persone e di rivalutare la base per determinare i benefici, secondo la Casa Bianca. (ANSA).