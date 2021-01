Navalny: 9 giorni di arresto per la portavoce

MOSCA, 22 GEN - Il tribunale distrettuale Saviolovsky di Mosca ha ordinato l'arresto per nove giorni di Kira Yarmish, la portavoce dell'oppositore russo in carcere Alexiei Navalny. Yarmish, che ha trascorso la notte in un commissariato, è accusata di organizzazione di manifestazioni non autorizzate. Domani in Russia si prevedono proteste di massa contro l'arresto di Navalny. Lo riportano la testata online Meduza e la tv Dozhd. (ANSA).