Austria: morto il re dei cristalli Langes-Swarovski

BOLZANO, 22 GEN - E' morto all'età di 78 anni, dopo grave malattia, Gernot Langes-Swarovski, il 're dei cristalli'. Per 35 anni ha guidato l'azienda durante la fase di maggiore crescita. Pronipote del fondatore Daniel Swarovski, nato a Wattens in Tirolo nel 1943, Gernot Langes-Swarovski già all'età di 24 anni è entrato nel cda. Sotto la sua guida è stato aperto negli anni '80 il primo punto vendita a New York, come anche il museo di André Heller, la Swarovski Kristallwelten a Wattens. Gernot Langes-Swarovski, che in Austria ha ricevuto varie onorificenze, è stato presidente della squadra di calcio FC Swarovski Tirol e fondatore della compagnia aerea Tyrolean Airways. (ANSA).