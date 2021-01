Trump 'missing', nessuna traccia a 24 ore dal suo addio

WASHINGTON, JAN 21 - "Missing": ad oltre 24 ore dal suo discorso di addio alla base di Andrews, alle porte della capitale, Donald Trump sembra sparito. Nessuna tv ha immortalato il suo sbarco a Palm Beach dopo l'ultimo volo sull'Air Force One. Ad attenderlo non c'erano autorità ufficiali, solo un piccolo gruppo di supporter. L'ex presidente e Melania si sono trincerati silenziosamente nella loro residenza di Mar-a-Lago e the Donald non si è ancora visto neppure sul campo da golf. Secondo alcune fonti la sua priorità ora è nominare il collegio legale e individuare le linee di difesa per il processo di impeachment, che potrebbe cominciare già la prossima settimana in Senato. Un processo dal quale dipende il suo futuro politico: se fosse condannato anche all'interdizione dai pubblici uffici non potrebbe ricandidarsi nel 2024. Nel frattempo deve cominciare ad affrontare gli effetti boomerang sul suo impero e sul suo brand, tra debiti da pagare e altre possibili inchieste in corso. (ANSA).