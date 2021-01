Bolsonaro a Biden, pronti a cooperare per tutela Amazzonia

BRASILIA, 21 GEN - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha inviato una lettera al neo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in cui propone di lavorare insieme per la conservazione dell'Amazzonia e la difesa della democrazia. "Siamo pronti a proseguire la nostra cooperazione a favore dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente, in particolare dell'Amazzonia", si legge nella missiva. "Il Brasile ha dimostrato il suo impegno per l'Accordo di Parigi attraverso la presentazione dei nostri nuovi obiettivi nazionali", aggiunge il capo dello Stato verdeoro. Bolsonaro ha fatto apertamente il tifo per la rielezione del repubblicano Donald Trump e, durante la campagna elettorale Usa, ha criticato l'allora candidato democratico Biden per aver dichiarato che - se fosse stato eletto - avrebbe potuto adottare sanzioni economiche contro il Brasile per la deforestazione dell'Amazzonia. "Brasile e Stati Uniti coincidono nella difesa della democrazia e della sicurezza del nostro emisfero, agendo insieme contro le minacce che mettono a rischio le conquiste democratiche della nostra regione", ha scritto ancora Bolsonaro. (ANSA).