Lady Gaga canta l'inno nazionale per Biden e Harris

NEW YORK, 20 GEN - Lady Gaga ha cantato l'inno nazionale americano alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris. Vestita con una lunga e larga gonna rossa e una maglia nera, Lady Gaga ha sceso le scale del palco allestito e ha quindi intonato le note di The Star Spangled Banner usando un microfono color oro. Una volta terminato si è fermata per pochi secondi a salutare Joe Biden e Kamala Harris. (ANSA).