Primo tweet di Biden @Potus, subito al lavoro

ROMA, 20 GEN - "Non c'è tempo da perdere quando si tratta di affrontare le crisi che dobbiamo affrontare. Ecco perché oggi vado allo Studio Ovale per mettermi subito al lavoro e offrire un'azione coraggiosa e sollievo immediato per le famiglie americane". Lo scrive Joe Biden nel suo primo tweet da presidente Usa con l'account @POTUS, ereditato da Donald Trump. (ANSA).