Trump e Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta

WASHINGTON, JAN 20 - Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull'Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago, snobbando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Donald Trump e Melania lasciano la Casa Bianca con dieci minuti di ritardo. Il presidente e la First Lady escono mano nella mano. Melania indossa gli occhiali scuri ed è vestita di nero. Con il marito si concede per pochi istanti ai fotografi prima di salire sul Marine One. (ANSA).