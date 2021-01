Covid: Zimbabwe, muore il ministro degli Esteri

ROMA, 20 GEN - Il ministro degli Esteri dello Zimbabwe, Sibusiso Moyo, è morto dopo aver contratto la malattia Covid-19. Lo dice il governo citato dalla Bbc. Nato nel 1960, l'ex generale dell'esercito si guadagnò la ribalta internazionale nel 2017, con il rovesciamento dell'autocrate Robert Mugabe. Moyo è il secondo rappresentante del governo a morire per il virus nello Zimbabwe, preceduto dal ministro dell'Agricoltura Perrance Shiri, generale in pensione deceduto lo scorso luglio. Il ministro degli Esteri è morto oggi in un ospedale locale, ha specificato in una dichiarazione il portavoce del presidente Emerson Mnangagwa, George Charamba. Mnangagwa lo ha descritto come un amico e un "vero eroe": "Ha combattuto tutta la sua vita perché lo Zimbabwe potesse essere libero", ha detto il capo dello Stato. Lo Zimbabwe registra un aumento dei casi di Covid-19 sin dalle festività natalizie e segnala a oggi 28.675 contagi e 825 morti legati alla pandemia. (ANSA).