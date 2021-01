Vogue esce con una nuova copertina dedicata a Kamala Harris

ROMA, 20 GEN - Il numero di febbraio della rivista Vogue uscirà con una nuova copertina dedicata a Kamala Harris dopo le polemiche suscitata da una prima copertina giudicata da molti irrispettosa nei confronti della vice presidente Usa. Lo riporta il Guardian. La foto che sarà utilizzata per il nuovo numero non è inedita ma è quella già usata online per pubblicizzare la rivista. Nel ritratto oggetto di pesanti attacchi sui social media Harris era vestita in modo informale, ai piedi le sue amate Converse. Nella nuova copertina, che uscirà in edizione limitata, la vice presidente indossa un tailleur carta da zucchero di Michael Kors. Per la critica di moda del Washington Post, Robin Givhan, con quell'immagine casual "Vogue ha derubato Harris delle sue rose. Sarebbe servita un po' di soggezione. Niente sulla copertina diceva: 'Wow'. E a volte, questo è tutto ciò che le donne di colore vogliono, un "wow" d'ammirazione e celebrativo per ciò che hanno realizzato". La direttrice di Vogue, Anne Wintour, aveva spiegato che lo scatto di Tyler Mitchell, il primo fotografo afro-americano a realizzare una copertina della rivista nel 2018, era stata scelta perche' "accessibile". C'erano state anche polemiche sull'incarnato della Harris eccessivamente schiarito al Photoshop. (ANSA).