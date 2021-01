Migliaia di migranti respinti dal Guatemala in Honduras

VADO HONDO, 19 GEN - Caricati su autobus e camion, il Guatemala ha rispedito migliaia di migranti in Honduras dopo che la polizia e i soldati hanno interrotto la loro marcia verso nord, obiettivo gli Stati Uniti, infrangendo le loro speranze di una vita migliore. Le forze di sicurezza avevano caricato e disperso lunedì la carovana di circa 4.000 migranti che si erano ammassati nella città guatemalteca di Vada Hondo nella prima tappa del loro viaggio di migliaia di chilometri attraverso l'America centrale a piedi. Ieri sono stati riaccompagnati al valico di frontiera di El Florido, da cui era entrata la maggior parte dei migranti. Secondo le autorità di immigrazione guatemalteche, circa 3.500 persone sono già state rimpatriate in Honduras, tra cui diverse centinaia di bambini. Il Messico, che ha chiuso il proprio confine alla carovana che avanza, ha inviato anche propri autobus per aiutare a riportare a casa i migranti. Ma molti si sono rifiutati di salire a bordo. (ANSA).