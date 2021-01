Perù: Keiko Fujimori, indulto al padre se eletta presidente

ROMA, 18 GEN - La leader dell'opposizione del Perù Keiko Fujimori e candidata alla presidenza nelle elezioni generali in programma il prossimo 11 aprile, ha annunciato che in caso di vittoria, concederà l'indulto al padre ed ex presidente Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per corruzione e crimini contro l'umanità durante il suo governo (1990-2000). Lo riporta il sito del quotidiano El Comercio. La candidata alla presidenza ha assicurato in un'intervista al programma televisivo 'Cuarto Poder' che in passato si è mostrata contraria a un provvedimento di questo tipo a favore del padre, ma ora è "apertamente favorevole" a un indulto presidenziale nei suoi confronti. "Credo che quello che ha passato mio padre sia sufficiente, e questo mi ha fatto cambiare idea", ha detto Keiko Fujimori. "Dopo quello che abbiamo dovuto vivere, sono favorevole all'indulto per mio padre e preferisco dirlo apertamente, come mi esprimevo apertamente quando ero contraria", ha aggiunto la leader di opposizione, specificando che in caso di sconfitta elettorale, si appellerà al nuovo presidente affinché possa decidere a favore di un indulto per il padre. Alberto Fujimori, 82 anni, ha ricevuto un indulto umanitario il 24 dicembre 2017 emesso dall'allora presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tuttavia, il 3 ottobre 2018, tale indulto è stato annullato dalla Corte suprema di giustizia, in quanto incompatibile con gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato peruviano, compresa la Convenzione americana sui diritti umani. (ANSA).