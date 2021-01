'Biden fermerà le esecuzioni federali nel primo giorno'

WASHINGTON, JAN 18 - Nel suo primo giorno alla Casa Bianca, Joe Biden intende firmare anche un ordine esecutivo per fermare le esecuzioni federali, ripristinate da Donald Trump dopo una pausa di 17 anni. Lo scrive Politico. Nei giorni scorsi intanto i dem hanno presentato una proposta di legge per abolire la pena di morte per reati federali. (ANSA).