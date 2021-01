Covid: Spahn, vaccini non riducano limitazioni imposte

BERLINO, 18 GEN - "Finchè non sappiamo se il vaccino evita non solo la malattia ma anche la contagiosità e la possibilità di contagiare un'altra persona, allora non possiamo parlare di un vaccino che porti ad eccezioni rispetto alle limitazioni": lo ha detto il ministro della Salute Jens Spahn commentando, in conferenza stampa a Berlino, le dichiarazioni di ieri del ministro degli Esteri Heiko Maas. Il titolare degli Esteri aveva chiesto allentamenti delle restrizioni per chi è già stato vaccinato. Al momento in Germania ci sono oltre 2 milioni di persone che hanno avuto il covid e più di un milione di vaccinati. "Il dibattito è sicuramente necessario, la domanda è se adesso è il momento giusto di porla" ha concluso Spahn. (ANSA).