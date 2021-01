Francia, da domani vaccino aperto a tutti gli over 75

PARIGI, 17 GEN - Sono 6 milioni i francesi che si aggiungeranno da domani agli oltre 500.000 che fino ad oggi sono stati vaccinati contro il Covid-19: si tratta delle persone over 75 che non vivono nelle case di riposo (5 milioni) e 800.000 con patologie "ad alto rischio", come le insufficienze renali croniche e vari tipi di cancro. Dopo il primo weekend di coprifuoco anticipato alle 18 per tutto il territorio e dopo aver toccato ieri quota 70.000 vittime della pandemia, la Francia passa alla velocità superiore nella somministrazione del vaccino, con la possibilità di telefonare e prenotare per farsi inoculare il farmaco che garantisce immunità negli 833 centri predisposti. La piattaforma on line per le prenotazioni mostra oggi il tutto esaurito quasi ovunque. Giovedì, il primo giorno per prenotarsi, si sono precipitati in un milione per avere l'appuntamento. Molti di loro sono stati invitati a riprovare nei prossimi giorni. (ANSA).