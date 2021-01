Principe William, orgoglioso miei nonni si siano vaccinati

ROMA, 17 GEN - "I miei nonni si sono vaccinati e sono molto orgoglioso che lo abbiano fatto". Lo ha detto il principe William in una videochiamata con il personale sanitario impegnato in prima linea con il programma di vaccinazioni in corso nel Regno Unito. Il duca di Cambridge ha elogiato il personale del Servizio sanitario nazionale e ha definito il programma "straordinario". "Voglio congratularmi con lo staff coinvolto nel programma perché sembra straordinario", ha detto mentre il personale ha scherzato sul fatto di "sognare" vaccini giorno e notte, lavorando 7 giorni su 7. Nell'esprimere orgoglio per i nonni, il duca ha poi detto che "è importante che ci si vaccini quando viene chiesto". (ANSA).