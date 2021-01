Usa: sparatoria stamattina a Phoenix, diversi feriti

ROMA, 17 GEN - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Phoenix. Lo riferisce Abc Arizona. Secondo quanto si apprende, la sparatoria sarebbe avvenuta alle 5 di stamane quando la polizia è intervenuta in una zona dopo una segnalazione. Sul posto gli agenti hanno soccorso diverse persone ferite subito trasportate nell'ospedale locale, secondo quando riferiscono i funzionari del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Phoenix. Al momento non si hanno altri dettagli, mentre la polizia indaga sulla dinamica della sparatoria. (ANSA).