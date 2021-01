Covid: Iran cancella eventi per anniversario Rivoluzione

TEHERAN, 16 GEN - Le manifestazioni annuali per celebrare l'anniversario della Rivoluzione islamica nel 1979 (che quest'anno cade il 10 febbraio) sono state annullate a causa della diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Hassan Rouhani "Nell'occasione si terranno cerimonie simboliche attraverso la marcia di auto e motociclette", ha detto. Il presidente si è inoltre detto preoccupato per la possibilità che scoppi la quarta ondata di pandemia nel Paese entro poche settimane nel caso in cui i protocolli non siano completamente rispettati. "Inizieremo la vaccinazione del personale medico prima della metà di marzo. A primavera produrremmo anche un vaccino chiamato Pasteur con la collaborazione di Cuba e nell'estate saranno prodotte altri due nostri vaccini", ha aggiunto Rouhani. (ANSA).