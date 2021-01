Francia: gilet gialli contro il lockdown, Parigi si blinda

- PARIGI, 16 GEN - Nonostante la neve e l'anticipo del coprifuoco alle 18, due manifestazioni sono previste oggi a Parigi e molte vetrine lungo il percorso dei cortei sono state da ieri sera protette con lastre di ferro o di legno. Un appello a manifestare è stato lanciato dal coordinamento di associazioni sindacati e collettivi contrari alla legge sulla Sicurezza globale. Contro questo progetto del governo e in particolare contro l'articolo che vieta di filmare o fotografare poliziotti in azione nelle strade, la mobilitazione è stata già forte fra novembre e dicembre. La manifestazione è prevista dalle 14 fra place Daumesnil e la Bastiglia, lungo 3 chilometri. Una seconda manifestazione, organizzata dai gilet gialli del Collettivo Force jaune (Forza gialla), si svolgerà sulla piazza di Stalingrad. Slogan della mobilitazione, no a un nuovo lockdown.